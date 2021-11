C'est une nouvelle opportunité pour la Basse-Normandie et le port de Cherbourg. Le groupe italien Costa Croisières, numéro un du secteur en Europe, proposera pour la première fois en 2014 des embarquements depuis Cherbourg. Trois départs, le 14 juin et les 8 et 9 septembre, direction la Méditerrannée.

Cherbourg, une ville et une saison "test" pour Costa qui avait déjà organisé des escales dans le port du Cotentin mais jamais d'embarquement. Le groupe, qui fait voyager 250 000 passagers en France à l'année, souhaite doubler ce nombre d'ici 2 à 3 ans. A Cherbourg, Costa espère embarquer au moins 100 passagers à chaque départ, venus de tous le grand Nord-Ouest, comme l'explique Héléna Robert Gautier, directrice régionale de Costa :

3 embarquements Costa Croisières au départ de Cherbourg en 2014 Impossible de lire le son.

Selon le groupe, le cliché du passager retraité et fortuné n'est pas toujours vérifié. La moyenne d'âge des passagers tourne autour de 45 ans, les familles embarquent régulièrement. Autre tendance, les formules "tout inclus" plébiscitées par les français en ces temps de disette économique où chaque euro est compté. Héléna Robert Gautier, directrice régionale de Costa :

3 embarquements Costa Croisières au départ de Cherbourg en 2014 Impossible de lire le son.

Un choix de Costa qui ajoute donc à l'année exceptionnelle du port de Cherbourg. 32 escales prévues, 50 000 passagers en transit, un record depuis les années 90. Sans oublier le retour du Queen Mary 2 et du Queen Victoria.