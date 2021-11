Ce week-end on sort, mais où ?

A la plage votre club de Bréville-sur-Mer c'est soirée Tatoo, vous allez vous retrouvez avec des motifs en pagaille sur tout votre corps.

L'Agrion se Transforme en Véritable fête des étudiants en mode Sprink Break pour ce premier week-end du printemps ! Sur place on vous offre des lunettes de soleil, il y a aura des Flashtick Led Géant, CO2 et ambiance champagne Showers. L'entrée est gratuite avant minuit.

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la soirée des anniversaires. Si vous êtes natifs du mois de Mars. Votre entrée sera offerte et jusqu à 6 de vos amis avant 1H00.Toujours entrée gratuite pour tous pendant le Before de 22H30 à 23H30. Sans oublier le meilleur des années 80's en salle 2 avec DeeJay Moranez & Steeve Barman Steven Apo.

A Caen à L' O'donnell's irish pub c'est ambiance années 70.

Et puis Frédéric François est en concert au Zénith de Caen à partir de 20h30. Il reste des places disponibles sur les plate-formes de réservation en ligne ou sur place.