Escroquerie autour du concert de Stromae à Caen

Le phénomène musical du moment n'est pas sans inspirer les malfaiteurs. "Je n'ai jamais vu ça depuis que je travaille, en tout cas assurément pas ces derniers mois à Caen", confie une source policière. Depuis dimanche 16 mars, quatre plaintes ont déjà été déposées pour escroquerie. Les plaignants ont acheté des places sur le marché noir, via le site leboncoin.fr et une fois arrivés au Zénith, ils n'ont pas pu entrer dans l'enceinte. Et pour cause : leur ticket était faux. D'autres plaintes sont attendues ces prochains jours. L'enquête a été confiée à la brigade financière.

Les futurs spectateurs des autres dates de la tournée française de Stromae sont prévenus.