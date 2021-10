La 7e édition du Rétro Festival dévoilée

Samedi 28 et dimanche 29 juin, sur et autour de la Prairie, le rendez-vous désormais incontournable des collectionneurs de véhicules de prestige et d’exception surfera sur deux anniversaires : le 70e du D-Day et les 50 ans de la célèbre Mustang. Des véhicules militaires ayant participé aux opérations du débarquement et de la bataille de Normandie dont les fameux chars Sherman 1944 et les Jeep Ford et Willys de l’US Army seront ainsi présentés, tout comme d’anciens modèles de la célèbre Américaine. Le parcours du circuit de Formule 1 qui anima le centre de Caen en 1954, 56, 57 et 58 sera également remis au goût du jour.

Appel aux bénévoles

"Nous lançons également un appel aux bénévoles qui peuvent nous contacter au 09 67 12 50 34", expose le président du Retro Festival, Laurent Batteur. L'an passé, l'événement avait été rendu possible grâce à la mobilisation d'une centaine de bénévoles.

Alors quelle particularité de cette fête de la voiture faut-il retenir en cette année 2014 si spéciale pour la Normandie ? La réponse de Philippe Bertin, l'un des organisateurs...