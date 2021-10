Grand-Couronne : ils chutent de plus de 8 mètres au boulevard maritime

Il est 12h20 le lundi 10 mars lorsque un accident du travail survient. Deux hommes ont chuté de plus de 8 mètres alors qu'ils étaient sur une passerelle, reliant le quai de chargement au navire Boka. C'est un mouvement de l'eau qui est à l'origine de la chute des deux hommes. La première victime, un marin né en 1963, a chuté de 15 m ! Il souffre d'une fracture du tibia et a été emmené au Centre hospitalier des Feugrais à Cléon.

Le second homme, un livreur né en 1976 et qui demeure à Dieppe, est tombé de 8 m et est retombé sur le quai. Il souffre de douleurs aux chevilles, aux genoux et aux lombaires. Il a été transporté en urgence au CHU de Rouen.