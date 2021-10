Brécey : il met en ligne ses ébats amoureux pour se venger...

Un jeune homme âgé de 20 ans entretenait une relation amoureuse avec une mineure âgée de 17 ans à l’époque des faits en 2010 à Brecey. Tous les deux sont des ressortissants britanniques. Un an plus tard, elle met un terme à cette relation. Le jeune homme ne le supporte pas et diffuse sur un site pornographique, une scène de leurs ébats, qu’il avait enregistrée quelque temps avant, à l’insu de sa petite amie. Une vidéo vue plus de 3 000 fois.

Le jeune homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, une mise à l’épreuve de deux ans, 2 500 euros d’amendes et il sera inscrit sur le fichier des délinquants sexuels.