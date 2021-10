Découvrez la sensation Sam Smith avec "Money on my mind" ce lundi soir dans 100% Ouest

C'est le nom à retenir de cette année 2014 Sam Smith est le roi des charts en décrochant la tête du Top singles britanniques avec son titre "On My Mind". Désigné talent de l'année, ce jeune artiste aspire à la même carrière que Adele, Mika ou encore 50 Cent (ayant eux-mêmes remportés ce prix). Son premier album, In The Lonely Tour devrait être très attendu pour le mois de mai. Découvrez le premier extrait du jeune prince Sam Smith "On My Mind" ce lundi soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.