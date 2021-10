Sortir dans l'Orne : lundi 3 mars

Vendredi, samedi et dimanche, le conseil municipal des jeunes de l'Aigle organise Play l'Aigle sur la place Boislandry. C'est de 17h à 19h vendredi et de 14h à 18h le week-end et c'est gratuit.

Créée en 2007 à l’initiative du Comité français de l’Union internationale de conservation de la nature et du magazine Terre Sauvage, la Fête de la Nature est aujourd’hui un moment de rassemblement festif et convivial autour de la nature incontournable à travers toute la France. À travers 5 jours de célébration et des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous, la Fête de la Nature propose de célébrer la nature chaque année au mois de mai. Elle permet à chacun de découvrir ou redécouvrir l’immense diversité et la grande richesse de la faune et la flore du territoire français. Participez à cette fête en proposant votre manifestation sur www.fetedelanature.com

Mardi, c'est Un mardi à la campagne pour les enfants : Fêtons Mardi Gras à l'éco musée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière. Fabrication et cuisson de sablés et atelier maquillage. Animation sur réservation (02 33 73 48 06).Ce sera entre 14h et 17h.