Corps retrouvé dans la rade de Cherbourg : autopsie vendredi

Aucune confirmation certaine n'est encore possible quant à l'identité du cadavre repêché dans la rade de Cherbourg, lundi 24 février. Un premier examen a été réalisé dans les heures qui ont suivi, mais compte tenu de l'état de décomposition du corps, "il est encore trop tôt pour dire s'il s'agit effectivement d'Aurélien Deville, même si plusieurs éléments vont dans ce sens" explique Eric Bouillard, procureur de la République.

Cet Equeurdrevillais de 32 ans avait disparu dans la nuit du 7 au 8 février, après une soirée alcoolisée au centre-ville de Cherbourg. "Avant de découvrir un corps dans la rade, les enquêteurs penchaient pour la thèse accidentelle" précise le procureur. Cependant, l'autopsie qui sera réalisée vendredi 28 février permettra de "lever le doute et d'aller au plus près de la cause du décès".