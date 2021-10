C'est la première AG depuis la création de l'office, il y a 6 mois, avec notamment un point sur les projets 2014 : 4 marchés de producteurs de Pays, la Nocturne alençonnaise, le grand déballage, le festival du jeu, le Noël des commerçants et dès le mois de mars, un site internet avec application mobile.

L'objectif est de changer la perception et l'image du commerce de centre-ville. Emmanuel Turpin, président :

Première assemblée générale pour l'Office du commerce d'Alençon

Parmi les questions des adhérents : le stationnement gratuit, un écran géant pour la coupe du monde de foot et pour Roland Garros, la rénovation de la voirie, et davantage de concertation lorsque des travaux bloquent l'accès au centre-ville, mais aussi les dégradations, et un souhait de plus d'animations commerciales dans les différents quartiers.