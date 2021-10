Rouen : un nouveau Centre Médico-Social dans le quartier du Châtelet

Ce nouveau centre permet donc le regroupement de deux CMS : le CMS Dunant et le CMS Newton. Le Centre Médico-Social du Châtelet, qui ouvrira ses portes le 21 mars prochain, dispose d’une surface de 876 m². Le coût total de l’opération est de 2 000 000€.

Grande équipe

17 personnes seront au service des habitants du quartier du Châtelet : 5 assistantes sociales, 3 secrétaires médico-sociale, 3 infirmières, 1 médecin, 1 sage-femme, 1 médecin en planification, 1 conseillère conjugale et 2 agents d’entretien.

Quant aux services proposés aux habitants du quartier, ils seront divers et variés : accueil, écoute et orientation, bilan de santé des enfants de 3-4 ans en école maternelle ou encore planification et contraception.