Meilleures ventes de jeux vidéo en France : la PS4 s'installe

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 3 au 9 février :

1) Fifa 14 (PS4) +1

2) Mario Party : Island tour (3DS) +2

3) Tomb Raider HD : Definitive Edition (PS4) -2

La PS4 commence à s'imposer dans les ventes avec 2 jeux dans le top 3. A la 3ème place, le jeu qui dominait les ventes la semaine dernière Tomb Raider HD : Definitive Edition , la version PS4 mais qui existe aussi en Xbox one. C'est le même jeu que le reboot de Tomb Raider sorti il y a quelques mois sur PS3 et Xbox 360 qui reprenait les débuts de Lara Croft mais en version plus belle. Vu la puissance ajoutée des nouvelles consoles cela aurait été dommage. Il y a aussi les DLC, les contenus ajoutés qui sont directement disponibles.

Le 2ème jeu le plus vendu de la semaine progresse de 2 places dans le classement et se joue sur 3DS, la console portable de Nintendo. C'est le party game Mario Party : Island tour . De nombreux mini jeu à faire à plusieurs dans une bonne ambiance. Et puis n°1, c'est la version PS4 de Fifa 14.