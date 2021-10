Tempête Ulla : des dégâts limités mais 700 foyers privés d'électricité dans la Manche

Le passage de la tempête Ulla dans la nuit de vendredi à samedi, n'a pas provpqué de gros dégâts.

Les vents jusqu’à plus de 110 km/h se sont progressivement calmés depuis le milieu de la nuit.

Des arbres déracinés couchés sur les routes, des fils électriques à terre, quelques inondations.

84 sorties pour les sapeurs pompiers de la Manche, une vingtaine dans le Calvados, on les compte sur les doigts d’une seule main dans l’Orne.

Dans la nuit près de 800 foyers ont été privés d'électricité dans la Manche. Les équipes d'ERDF travaillent pour un rétablissement de l'énergie avant la fin de la journée.

3 trains, Paris-Cherbourg ont été stoppés, à Carentan, pour un arbre couché sur les voies, à Lison et à Caen, après des défaillances électriques. Plus de 200 passagers ont été acheminés vers leur destination via des bus de substitution.

Ecoutez le directeur de cabinet du Préfet de la Manche, Pierre Marchand Lacour :