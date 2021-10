L'association Cloche de la paix et de la liberté pour la cathédrale de Bayeux (ACCBA), qui porte depuis un an et demi le projet d'une nouvelle cloche de la paix et de la liberté pour la cathédrale de Bayeux, voit la fonte de cette nouvelle cloche comme "une vraie naissance". L'association, qui porte le projet depuis un an et demi, se charge de récolter des dons pour atteindre les 87 000 euros que coûte cette cloche. Son président Sébastien Lecerf, est optimiste pour rassembler la totalité du montant :

La moitié des dons réunie pour la cloche du 70e, à Bayeux Impossible de lire le son.

A noter que les dons peuvent être faits sur le site de financement participatif My major company, et qu'ils sont déductibles des impôts.