"Compte tenu des conditions climatiques actuelles et à venir accompagnées de la multiplication des arrêtés municipaux, toutes les compétitions Jeunes et Seniors en herbe régies par la Ligue de Football de Basse-Normandie des 15 et 16 Février 2014 sont reportées à une date ultérieure."

Pour l'heure, les compétitions nationales sont maintenues.