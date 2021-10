76540. SDF, un métier d'avenir

En 2012, le collectif publie un livre traitant de pédocriminalité et d’inceste. “La maison d’édition “Les points sur les i” a apprécié le concept d’un livre qui traite d’un sujet de société à l’aide du dessin. Ils nous ont proposé un nouveau livre qui comporterait moitié de dessin et moitié de texte”, explique le graphiste. C’est en solo qu’Antoine Dauzou se lance le défi de réaliser son livre.

Après trois mois de travail de recherche et d’écriture, Diway termine son petit guide pratique du parfait SDF. En s’inspirant des rapports sur l’Etat du mal-logement en France, le rouennais propose au lecteur un guide qui se veut facile à lire. “Le but est de donner un aperçu de la difficulté de se loger, précise Diway. On n’imagine pas que cette situation touche autant de personnes”.

A coup d’humour noir, le petit guide d’Antoine Dauzou nous apprend beaucoup.



Pratique. Un métier d’avenir, Petit guide pratique du parfait SDF. www.i-editions.com