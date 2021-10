Cascadeur, Breton et Merzhin

BRETON – War Room Stories

Yes ! Voici une belle révélation qui signe son deuxième opus, encore mieux que le premier. L’œuvre de ces cinq-là bouillonne avec beaucoup de talent. Londres voit naitre une fois de plus des gars très doués. Les expérimentations de Breton sonnent juste. Les influences sont multiples, du hip hop au rock indé en passant par l’électro. A écouter !

Genre : Pop-rock- electro

Sortie : 3 février 2014

MERZHIN – Des heures à la seconde

Déjà 18 ans pour les bretons et un cinquième album très rock. L’énergie vitale du groupe est présente jusque dans les ballades. Les copains du lycée Saint Sébastien de Landerneau ont grandi et élargi leur horizon musical. C’est réussi, ils s’inscrivent maintenant sans aucun doute dans la tradition du rock français : dense et poétique.

Genre : Rock

Sortie : 3 mars 2014

CASCADEUR – Ghost Surfer

Il est moins mélancolique notre Cascadeur et c’est tant mieux. Alexandre Logo alias Cascadeur fait toujours « joujou » avec ses claviers et machines et il joue bien. C’est fin et mélodique pour celui qui, comme d’autres, se présente à nous… avec un casque. Très soigné, ce nouvel album est un bonheur à partager en sirotant une menthe à l’eau.

Genre : Pop

Sortie : 3 février 2014