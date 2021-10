Place saint-sauveur à Caen : de nouveau piétonne !

Mais spécificité cette année, elle fait l'objet 'd'une préfiguration de son fonctionnement définitif avec le nouveau dispositif de circulation et de stationnement”, précise la Ville. Que les automobilistes ne soient donc pas surpris : depuis le 10 juillet, la rue Pémagnie est en sens unique (sauf pour les deux roues) et il est interdit de circuler sur le côté sud de la place (sauf riverains et commerçants munis d'un badge, véhicules de secours et livraisons). La rue aux Fromages, elle, n'est plus accessible que depuis la rue Demolombe. A contrario, il est possible de circuler par le côté nord de la place, depuis la rue Pémagnie vers la Place Fontette et l'accès à la rue Saint-Sauveur est maintenu, sauf lors de manifestations. A toutes fins utiles, un vaste programme a été élaboré afin de faire vivre les lieux : ateliers de salsa, balades littéraires, marchés aux puces et aux livres, concerts, spectacles d'arts de rue, cinémas en plein air ...

Une exposition dans l'église du Vieux Saint-Sauveur retrace aussi les mutations de la place à travers le temps (lire aussi dans nos pages spécial vacances).



