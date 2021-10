Les chiffres 2013 de la police dans l'Orne

Le nombre de faits constatés est en recul, de 324, pour ce bilan 2013 ; un recul pour la 4ème année consécutive. On relève notamment une baisse de 7% des cambriolages, de 30% des incendies volontaires; même chiffre pour les vols avec violence. Loïc Jézéquel, directeur départemental de la sécurité publique :

Concernant la délinquance routière sur les 3 agglomération ornaises : les accidents ont diminué de 11,11%, mais 2 tués sont à déplorer. Le nombre de blessés baisse de 27,42%. Les contrôles se sont multipliés tant sur l'alcoolémie que sur les stupéfiants, avec un nombre de délits constatés en hausse de 16,2% pour l'alcool et de 20,51% pour les stups :

Concernant la seule agglomération d'Alençon, le nombre de faits constaté est en adéquation avec les chiffres départementaux. Le nombre de gardes à vue sur Alençon a augmenté de 7,6% en 1 an :

Pour encore améliorer ces chiffres, le directeur départemental de la sécurité publique en appelle à davantage de témoignages de la population :

Enfin, à l'automne dernier, la Police dans l'Orne a réalisé 2 sondages sur la satisfaction de la population et sur la qualité de l'accueil dans ses locaux.

La présence et la visibilité de la Police sont jugées « régulières », la qualité de la relation police/citoyen est jugée « rassurante », 69% des citoyens souhaiteraient « voir plus de policiers dans les quartiers ». 72% jugent la police « efficace ». L'accueil en commissariat est jugé « très satisfaisant » par plus de 70% des sondés, et le temps d'attente « très bref » ou « plutôt bref » par une large majorité d'entre eux.