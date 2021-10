La députée Gosselin-Fleury co-auteure du "Guide Anti FN"

Dans quelques jours, les Français pourront acheter le "Guide Anti-FN" en librairie. Un ouvrage écrit par une dizaine de députés socialistes, réunis au sein de la "Gauche Forte". Parmi eux, Geneviève Gosselin-Fleury, députée de la 4e circonscription de la Manche.

"C'est un guide édité en direction du grand public mais aussi à destination de nos militants et de nos candidats aux élections municipales et européennes, parfois confrontés à des citoyens tentés de rejoindre le Front National" explique la députée.

Le FN et l'économie

Le livre, sous-titré "Ce qui se passerait vraiment si on sortait de l’euro, si on fermait les frontières et si on mettait Marine Le Pen à l’Elysée", a pour objectif de détricoter les propositions économiques et sociales du FN. "L'idéologie de ce parti a déjà été analysée et remise en cause dans des livres, mais Marine Le Pen est peu interrogée sur ses idées économiques, qui pourraient pourtant nous conduire à une situation dramatique" estime Geneviève Gosselin.

"Pour les socialistes indécrotables"

Interrogé à ce sujet, le secrétaire départemental du Front National dans la Manche, Jean-Jacques Noël, juge qu' "au lieu de taper sur le FN, le PS ferait mieux de faire son propre bilan économique et leur auto-critique". Un Guide anti-chômage serait bien plus utile". Jean-Jacques Noël ne se dit pas inquiet par l'impact d'un tel ouvrage pour son électorat : "cela va intéresser les 20% de socialistes indécrottables !"