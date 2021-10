Rouen : le Bar'Ouf des talents locaux

À 7 ans, il reçoit sa première mallette de magie et à 12, il monte sur scène. Il décide de suivre sa propre voie, sans maître ni professeur. Il s’oriente vers une école de communication mais préfère “l’école de la vie” et prend le meilleur de chaque expérience.

Dénicheur de talents

L’idée de The Dracomedy Club, inspiré des comedy clubs américains (bar ou restaurant disposant d’une scène sur laquelle se produisent des comiques de stand-up) naît en 2008. “Nous voulions montrer que le bon public n’est pas seulement dans la capitale et que les talents se trouvent aussi en province”, explique Draco. “Le patron du Bar’Ouf, à Rouen, est un vieil ami, quand il a ouvert une deuxième salle avec une petite scène en 2012, il me l’a tout de suite proposée pour mon projet”, ajoute-t-il. La première édition affiche complet, neuf autres suivront avec le même succès. Le magicien-humoriste officie en tant que maître de cérémonie tandis que défilent sur scène jongleurs, musiciens, comiques ou magiciens sous l’oeil enthousiaste d’un public d’habitués. “Certains reviennent à chaque fois depuis la première édition”.

La programmation se veut le plus éclectique possible, pas de limite d’âge et tous les talents sont acceptés, amateurs ou confirmés. Récemment, le chanteur Dokou, bien connu des Rouennais, est venu se joindre à cette joyeuse “bande de copains”. Dans le public, les étudiants côtoient les seniors, tous venus passer un bon moment.Les éditions de mai et juin 2013 ont été retransmises en direct sur La Chaîne Normande et disponibles en replay.

Pratique. The Dracomedy Club, le 1er mardi du mois à partir du 4 février et jusqu’en juin, au Bar’Ouf, 11 bis rue de Fontenelle à Rouen. Le 14 mars, au Casino de Forges-les-Eaux. Plus d’infos sur www.dracomedyclub.com