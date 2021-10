Will Smith, Jay-Z et le DJ Calvin Harris s'unissent pour HBO

L'acteur Will Smith, le rappeur Jay-Z et le DJ Calvin Harris produiront cette comédie qu'écrira Irvine Welsh, écrivain écossais qui a déjà signé le scénario de "Trainspotting" pour le grand écran.

La série prolongera la collaboration entre Will Smith et Jay-Z qui travaillent déjà à la production du remake du film "Annie". Attendu fin 2014, le long métrage de Will Gluck embarque devant la caméra Rose Byrne, Cameron Diaz et Jamie Foxx.

Surnommé le "nouveau roi de l'electropop", Calvin Harris a sorti en octobre 2012 son dernier album "18 Months" qui s'est vendu depuis à plus d'un million de copies dans le monde. Le DJ a également écoulé 28 millions de singles.