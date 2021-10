Mondial-2014 - Chanson officielle avec Jennifer Lopez, Pitbull et Claudia Leitte

La chanson officielle du Mondial-2014 au Brésil (12 juin-13 juillet) sera "We are one", chantée par les Américains Jennifer Lopez et Pitbull et la Brésilienne Claudia Leitte, a annoncé la Fifa jeudi à Rio de Janeiro.