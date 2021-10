76540. Tables rouennaises : La Maison Hardy nous ouvre ses portes

Nous avons décidé de tester le restaurant de cette maison, fondée en 1935. Ouvert chaque midi, il propose entre autres, trois menus différents, de 10,50€ à 22€. C’est aussi la bonne adresse pour déguster les spécialités rouennaises.

Un cadre rustique

Côté décoration, la tradition est de rigueur. Bureau d’époque, escalier en bois et photographies de la ville de Rouen datant d’avant-guerre ornent la pièce. A notre arrivée vers 12h30, le restaurant est déjà bien rempli: nous allons bien manger, c’est certain. Je choisis un plat du jour, bavette d’aloyau sauce aux champignons, servie avec des frites. Mes deux voisins optent pour un menu plat-dessert, le menu express à 10,50€. Pour le premier, ce sera un filet de colin garni de pommes de terre et de salade. Ma voisine penche pour des endives au jambon sur lit de poireaux, accompagnées d’un chou farci. Les assiettes se vident sans qu’on y prenne garde. En dessert, fondant au chocolat, douillon aux pommes et tarte canadienne... Nous partons repus, ravis par la rapidité du service ainsi que sa qualité et la richesse de la carte. Une bonne adresse pour un déjeuner rapide et copieux.



Pratique. Maison Hardy, charcuterie, restaurant et traiteur. 22 place du vieux Marché à Rouen. Tél. 02 35 71 81 55