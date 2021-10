Elbeuf : interpellés après le vol d'un coupe-boulon

Deux individus rôdent autour de l'entreprise d'outillage de jardin. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils voient les malfaiteurs ranger un objet dans le coffre du véhicule. La Twingo démarre, tous feux éteints.

Les policiers interpellent les individus et découvrent qu'un troisième était caché dans le coffre. Ils étaient entrés par effraction dans le magasin et avaient dérobé un coupe-boulon. Ils ont été placés en garde à vue et devraient recevoir prochainement une convocation pour comparaître devant un officier de la police judiciaire.