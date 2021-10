Gaëtan Petit sur les traces de Lawrence Anthony

Quand est né ce projet hors du commun ?

“Alors que je passais les concours pour devenir soigneur animalier, j’ai dévoré en quelques jours les livres de Lawrence Anthony : L’homme qui murmurait à l’oreille des éléphants, retraçant l’accueil d’un groupe d’éléphants instables au sein de sa réserve en Afrique du Sud et la relation unique qu’il créa avec ces derniers; puis L’Arche de Babylone décrivant le sauvetage des animaux du zoo de Bagdad en 2003 lors de l’invasion américaine en Irak. Je me suis alors promis qu’un jour je le rencontrerai. ”

Malheureusement, il est décédé entre temps...

“Oui, hélas. En mars 2012 j’apprends que Lawrence Anthony est décédé d’une crise cardiaque. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, après sa mort, les éléphants qu’il avait sauvés se sont rendus à son domicile conformément à la façon dont ils pleurent généralement la mort des leurs. Diplôme en poche et alors que je quittais le zoo de Touroparc (en attente d’une réponse de la part du zoo de CERZA qui sera positive peu après), j’ai décidé d’envoyer sans prétention aucune un mail à son épouse Françoise, lui expliquant avoir pour projet de réaliser un ouvrage biographique le concernant. Je l’ai rencontrée à Paris en mai dernier, et suite à cela, Françoise Anthony m’a invité à venir passer quelques mois dans sa réserve en Afrique du Sud afin de m’imprégner de l’univers de Lawrence. J’ai donc terminé la saison avec le parc zoologique de CERZA et avec leur aide je me suis envolé pour Thula Thula.”

A part glaner des anecdotes et des informations pour vos futurs ouvrages, à quoi ressemble votre quotidien sur place ?

“Je suis parti en Afrique du Sud le 15 novembre pour une durée de 3 mois minimum. Je reste la majeure partie du temps à Thula Thula, dans le Kwazulu Natal. Là bas, je participe à tous les safaris, à toutes les nouveautés telles que l’empoisonnement des cornes de rhinocéros (lutte contre le braconnage), la stérilisation des éléphants, l’arrivée d’hippopotames, la construction d’un sanctuaire pour rhinocéros… Je suis également chargé de l’accueil des nouveaux pensionnaires animaux. Je mixe ainsi mon métier de soigneur animalier avec celui de scénariste-écrivain !”

Que tirerez-vous de cette expérience unique ?

“Je prévois de rédiger trois ouvrages : une biographie, une BD et un livre jeunesse. Ici, je multiplie donc les photos afin de donner un maximum de visuels au dessinateur italien du projet BD, Gianluca Garofalo.”

