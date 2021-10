Rouen : le bar O’Kallaghan’s pourra fermer sa terrasse à 0h30

C’est l’un des bars les plus fréquentés par les jeunes rouennais, notamment grâce à son imposante terrasse qui permet de se réunir lors de grands événements tel que la Coupe du monde de football. Des problèmes de voisinnage et de tapage nocturne seraient à l’origine de la décision de la Mairie de Rouen. Il n’en fallait pas plus pour que les jeunes s’unissent en vue d’une négociation. La Mairie se défend, prétextant que des riverains ont fait suivre une pétition, signée par plus de 70 personnes.

De son côté, le bar a récolté plus de 4 000 soutiens via Facebook. Si la colère des uns et des autres peinent à retomber, les propriétaires du pub ainsi que la Mairie tentent de renouer le dialogue. La Mairie a donc accordé au pub irlandais la permission d’ouvrir sa terrasse jusqu’à 0h30. En contrepartie, le bar s’engage à employer un portier. Un compromis qui semble satisfaire tout le monde.