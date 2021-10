Prénoms : Jade et Raphaël ont du succès à Rouen

Moins de naissances à Rouen

Elles révèlent de nombreuses informations telles que le nombre de naissances. A Rouen, 1806 naissances ont été recensées contre contre 1966 en 2012.



Le top 10 des prénoms

Au classement des prénoms les plus attribués aux filles, on trouve Jade en première position, suivie de près par Chloé, Louise, Lola, Inès et Léna. S’ils restent dans le top 10, les prénoms Camille, Emma et Léa ont moins séduit les jeunes parents qu’en 2012.

Côté garçon, Hugo, Raphaël et Ethan sont sur le podium. Louis, Noé, Lucas et Noah ont monté d’un cran par rapport à 2012. Gabriel, Enzo et Arthur ont perdu quant à eux quelques places.

Comme en 2012, les mamans ont mis au monde davantage de garçons que de filles. Ainsi, 938 garçons sont nés à Rouen en 2013 contre 868 filles. Dès lors, on peut parier que dans vingt ans, de nombreuses Jade, Louise et Chloé se battront pour obtenir les faveurs d’Hugo ou de Louis !