Feu vert pour la modernisation de la maternité du Belvédère

Courant décembre, le ministère de la Santé et l’Agence régionale de santé de Haute-Normandie ont accepté de soutenir, à hauteur de 50 %, le vaste projet de modernisation de l’établissement, désiré de longue date. Ce soutien était conditionné à la capacité du Belvédère de redresser sa situation financière. Mission réussie.

Il a fallu se serrer la ceinture durant trois ans puis en développer les consultations pédiatriques, les échographies et une nouvelle activité “chirurgie plastique et esthétique” (réparatrice). La partie “accouchement” (la moins rentable) est ainsi passée de 90 à 80 % de l’activité totale. Résultat, “nous avons entamé un retour à l’équilibre budgétaire”, se réjouit Jean-Marie Maillard, le directeur.

“Des sacrifices”

Moyennant 11 millions d’euros, le Belvédère va donc se moderniser. Un nouveau plateau technique de 2 300 m2 va sortir de terre. Il comprendra huit salles de naissance et leurs chambres de pré-travail, ainsi qu’un bloc opératoire doté de quatre salles d’opération et d’une salle de surveillance post-intervention. Les urgences gynéco-obstétricales prendront place dans l’ancienne chapelle. “Après avoir accepté des sacrifices, la confirmation de ce chantier et la reconnaissance de notre travail par le ministère est une vraie satisfaction pour le personnel”, estime Jean-Marie Maillard. Si tout se déroule comme prévu, le chantier pourrait débuter au printemps 2016, pour une livraison à l’été 2018. “Sans aucune interruption d’activité”, assure M. Maillard.