Conseil général du Calvados : Anne d'Ornano très inquiète

"Les départements traversent des moments difficiles. Si les choses ne sont pas revues et corrigées, nous serons tous en difficulté dans quatre ou cinq ans" , a souligné Anne d'Ornano en guise de prélude à ce rendez-vous important. "Nous ne sommes pas encore parmi les plus touchés" , a toutefois précisé Mme le président. Pour autant, le Département déplore une perte de 22 millions d'euros de ses droits de mutation (liée à la crise immobilière) et a voté une décision modificative de 7 millions d'euros. En cause, les dégâts provoqués sur les routes départementales par les épisodes neigeux et le froid de l'hiver dernier. Les investissements dans le cadre du plan de relance économique ont également coûté cher au département. La politique de solidarité semble aussi être à l'origine des inquiétudes. "Ce sont des obligations de dépenses dont on ne contrôle pas le nombre de bénéficiaires" , a-t-elle regretté, évoquant l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), la Prestation de compensation du handicap (APCH) et le Revenu de solidarité active (RSA).



