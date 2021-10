Tempête, des liaisons maritimes interrompues en Manche

Alors que 14 départements sont placés par Météo France en vigilance orange, la compagnie LD Lines a annulé ses départs prévus lundi et mardi du Havre et de Dieppe (Seine-Maritime) à destination de Portsmouth et Newhaven au Royaume-Uni. En direction de l'Espagne, la compagnie a anticipé à 12H00 un départ prévu à 19H00 de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) en direction de Gijon.

La compagnie Brittany Ferries a annulé ses départs lundi de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et de Ouistreham (Calvados) à destination de Portsmouth

(Royaume-Uni) mais maintenu un départ de Cherbourg à 22H30. La liaison entre Roscoff (Finistère) et Plymouth est annulée mais maintenue entre Plymouth et Saint-Malo.

Dans le Morbihan, la compagnie Océane a annulé ses liaisons entre Quiberon et Belle-Ile à partir de la mi-journée. Les liaisons avec Houat et Hoëdic sont annulées comme risque de l'être celles entre Lorient et l'île de Groix.

Dans le Finistère, la liaison avec l'île de Sein au départ d'Audierne est annulée, a annoncé la compagnie Penn Ar Bed.

Dans le nord du pays, la compagnie MyFerryLink, qui assure les liaisons transmanche entre Calais et Douvres, n'avait signalé "aucune perturbation" pour le moment.

Le début de la perturbation est prévu lundi à 14H00 et doit prendre fin mardi à 12H00, selon Météo France.

En plus des trois départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor déjà placés en vigilance orange dimanche, ceux des régions de Basse et de Haute Normandie, du Nord-Pas-de-Calais ainsi que l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Mayenne et la Somme sont venus s'ajouter à la liste.

AFP.