Météo, tempête sur la Basse-Normandie lundi

Dès le matin du lundi 23 décembre, le vent soufflera fort sur la pointe du nord Cotentin avec des rafales qui atteindront déjà 83 km/h. Dans le centre Manche et à Caen les rafales atteindront 76 km/h. A Alençon dans l'Orne, 65 km/h.

Lundi après-midi, plus de 100 kms/h

Lundi 23 décembre après-midi, le vent se renforce. Rafales à 101 km/h dans le nord Cotentin et le centre Manche, 94 km/h sur la région d'Avranches, 83 km/h à Argentan dans l'Orne, 94 km/h à Caen et Plus de 100 km/h sur la zone de Port en Bessin.

Soirée et nuit mouvementées

La soirée de lundi et la nuit du lundi au mardi 24 décembre seront placées sous l'autorité d'Eole avec des rafales de vent de plus de 112 km/h sur l'ensemble des côtes de Basse-Normandie et dans le centre Manche. 105 km/h dans le sud Manche et 94 km/h à Alençon.

