Venez fêter Noël chez les Noé au parc-expo de Caen

Imaginée par l’équipe de Caen Event et de Festyland, l’expo propose une version revisitée de l’Arche de Noé avec des animaux à forme humaine.



“On oublie presque qu’ils sont immobiles”

A l’origine il s’agit de l’idée un peu folle d’un taxidermiste, Christian Schneiter, qui décide de créer des personnages anthropomorphes, à la fois hommes et animaux, à partir de mannequins de vitrine et de vraies têtes d’animaux. 4 ans plus tard, l’expo en compte environ 80. “Les personnages sont mis en situation, certains sont au bar, au parc ou au kiosque à musique, on oublie presque qu’ils sont immobiles” explique Christian Ferre de Caen Event. Une expo originale, pour petits et grands.

Pratique. De 14h à 19h. Tarif grand public 7€. Tél. 02 31 29 99 99.