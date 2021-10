"When I Was Your Man", "Locked Out Of Heaven", "Treasure" et maintenant "Moonshine", Bruno Mars continue sur sa lancée avec ce nouvel extrait du disque "Unorthodox Jukebox".

De quoi nous prouver qu'il mérite amplement le prix d'artiste de l'année 2013 qui vient de lui être décerné par le magazine américain Billboard.

Il va pouvoir fêter son succès pendant la 2ème partie de sa tournée "Moonshine Jungle World Tour".