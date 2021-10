Découvrez le nouveau single de The Fray ce jeudi soir dans 100% Ouest

Ce titre est le premier single extrait de leur prochain album dont la sortie est prévue pour janvier 2014. Formé en 2002 et originaire de Denver aux Etats-Unis, The Fray a connu un succès mondial en 2006 avec "How to Save a Life". The Fray semble se détacher de l'étiquette mélancolique qu'on lui attachait puisque ce nouvel album résonne et sonne plus folk, plus rock. En effet ce nouvel opus est produit par Stuart Price (The Killers, Keane) et Ryan Tedder, le leader de One Republic.

