Le Concours des "Villes et Villages illuminés" n'a plus lieu dans le Bocage, mais autour de Domfront, pas moins de 27 villes et villages ont décidé de poursuivre, voir de renforcer, leurs illuminations.

Celles-ci sont entrées en lumière depuis le week-end dernier et s'allumeront tous les soirs au moins jusqu'à Noël, voire jusque début 2014.

Un prospectus avec le plan des communes concernées a été édité. Il est disponible dans les offices de tourisme et sur internet.

Anne-Laure Chausserie, coordinatrice en action touristique à Domfront, était ce samedi 14 décembre l'invitée de la rédaction de Tendance Ouest-Orne. Réécoutez cette émission ci-dessous :

27 communes illuminées dans le Domfrontais

La carte des communes illuminées du Bocage domfrontais est sur www.ot-domfront.com