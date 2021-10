Au tribunal de Rouen : héroïne, l'occasion a fait le larron

Dans le cadre d’une procédure criminelle pour vol avec arme, le Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Rouen perquisitionne le domicile d’un couple, à Sotteville. Les enquêteurs y découvrent alors deux balances, de l’argent liquide atteignant les 790 € et 130 grammes d’héroïne. L’accusé affirme que la drogue provient d’un vol chez un particulier.



Changement de version

Deux mois plus tard, face au tribunal correctionnel de Rouen, le prévenu a expliqué “avoir joué le rôle de nourrice” pour le compte d’un tiers, demeuré non identifié.

“Je ne comprends pas tellement la sévérité du ministère public dans ce dossier”, s’est exclamée la défense. “Je veux bien que l’on en fasse une acquisition et une revente mais rien ne permet d’en déduire cela. On a là une infraction d’usage. Mon client est hébergé à la fois chez sa mère et chez madame (co-prévenue). Il a préféré ramener le sachet chez madame ! Celle-ci a vu le sachet, elle a reconnu ce qu’il y avait dedans. C’était tentant.Ils en ont pris cinq grammes.”

Les inculpés, tous deux anciens toxicomanes, tentent de s’en sortir. La femme a été condamnée à un an de prison avec sursis, son co-prévenu devra purger dix mois d’emprisonnement.