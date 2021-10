Facebook : un bouton "compatir" en plus du "j'aime" ?

Difficile d'appuyer sur "j'aime" sur une publication traitant de la mort d'une personne ou d'un grave accident survenu sur la route. Et pourtant, à moins de partager, ce qui prend un peu plus de temps, c'est le seul moyen offert par Facebook pour relayer une information en un clic sur son fil d'actualité.

Depuis longtemps les internautes, et vous-mêmes auditeurs, lecteurs et fans de notre page Facebook, demandez à la firme de Marck Zukerberg de pallier ce problème. L'affaire serait en voie de réflexion selon le site américain du Huffington Post. Il deviendrait alors possible de "compatir" ("sympathize" en VO).