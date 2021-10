Sortir en région : vendredi 6 décembre

CALVADOS

La coquille St Jacques sera à l'honneur tout ce week-end à Grandcamp-Maisy. Différentes animations seront proposées : vente de coquille St Jacques, dégustations, concerts, marché du terroir. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h et c'est gratuit.





AC/DC, IRON MAIDEN ,TELEPHONE et SHOWTIME, LE MEDLEY DES MEILLEURS GROUPES DE HARD ROCK DES ANNEES 80 est en

concert,sur la scène du Cargö de Caen. En effet, demain, c'est la 5ème édition du festival « TRIBUTE » au Cargö. 4 des meilleurs « cover-bands » européens vont se succéder sur la scène afin de recréer la folie des plus légendaires concerts de rock :

SHOWTIME (80's Hard Rock Tribute)

RIFF/RAFF (a Tribute to AC/DC)

IRON OF THE BEAST (Iron Maiden Tribute)

HYGIAPHONE (Tribute à Téléphone)

RDV demain à 20h au Cargö à Caen.





Et puis ce soir au théâtre d'Hérouville, la musique de films est à l'honneur ! Pour fêter les 35 ans du café des images, participez à cette soirée qui alternera le ciné concert avec un orchestre d'harmonie, des projections et du cabaret avec des artistes sur scène. C'est ce soir à 20h30. Plus d'infos sur www.cafedesimages.fr

MANCHE

Samedi et dimanche, c'est la 3ème édition du« NOEL DES CREATEURS » à Coutances. Entrée gratuite. RDV de 10h à 19h à l'Eglise Saint Nicolas de Coutances. Plus d'infos sur www.augresdutemps.com





Dimanche, match de Handball. 9ème journée du championnat de N1 où la JS Cherbourg reçoit Gien au complexe Chantereyne. Les normands sont 1er ex-aequo et les loirétains sont derniers de la poule. RDV à 16h ce dimanche. Gagnez vos places en appelant à la fin de diffusion de ce RDV à 9h30 et 14h30.





Lecture spectacle ce soir à la bibliothèque de Saint Lô. « On peut aimer son prochain et avoir envie d'en reprendre un morceau » de Jean-Charles Lenoël. Au menu quatre nouvelles sucrées-salées extraits de La petite sauteuse d'Alain Demouzon.

Les meilleures gourmandises se savourent à table et au lit. On se dévore de baisers, et on finit par passer à la casserole... Quatre histoires d'amour, d'humour et de cuisine particulière, où nos contemporains sont accommodés à toutes les sauces, de la manière la plus savoureuse.

C'est à 20h30 et c'est gratuit. Réservations conseillées au 02 33 72 52 53.

ORNE

Pour la 5ème année consécutive, les associations Alençonnaises oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire organise un marché de Noël solidaire. On pourra y retrouver des confections, des jouets, des compositions florales mais aussi des accessoires décoratifs. C'est ce dimanche à Alençon. Rendez-vous à la Halle au Blé de 13h30 à 18h.









Dans le cadre de ses animations 2013, l’écomusée du Perche vous propose Deux journées pour préparer Noël au naturel : Fabriquer et décorer son sapin au naturel samedi de 10 h à 17 h 30 et Créer ses décorations de Noël, dimanche de 14h à 17h. Ces stages sont réservés aux adultes.



Dompter la bicyclette, théâtre/vidéo au théâtre d'Alençon. Sur scène, un dandy en costume trois pièces tente de domestiquer un cheval de nickel fixé à une structure mobile. C'est à 19h30.





Manu Bakar chante Renaud au casino de Bagnoles-de-l'Orne et c'est gratuit ! RDV à 20h.





Samedi ,découvrez le Sophro-Epluchage à Mortagne-au-Perche ! C'est une petite expérience de poésie culino-saisonière. Epluchez des légumes en direct pour en faire une bonne soupe et surtout découvrez la psychanalyse que ces légumes vont vous livrer. C'est au Marché samedi à 09:30 avec la Cie La Grosse situation.