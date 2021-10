Kylie Minogue viendrait épauler son ami Mika, nouveau coach de "The Voice", en rendant visite à son équipe et en prodiguant ses conseils aux chanteurs en herbe. Les années précédentes, Lara Fabian, Alain Chamfort ou encore Christophe Willem s'étaient prêtés à ce jeu.

L'interprète du tube "Can't Get You Out of My Head" connaît parfaitement l'émission "The Voice" puisqu'elle fera office l'année prochaine de coach pour les versions anglaise et australienne du programme.