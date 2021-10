Meilleures ventes de jeux vidéo en France : des nouveautés

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 18 au 24 novembre :

1) Call of duty : Ghosts (PS3) =

2) The Legend of Zelda : A Link Between World (3DS) NEW

3) Call of duty : Ghosts (Xbox One) NEW



Bienvenue dans les meilleures ventes de jeux vidéo en France ! C'est un classement multi-support cette semaine ! On y trouve aussi des nouveautés pour cette semaine du 18 au 24 novembre. Les plus gamers d'entre vous auront noté que la Xbox One est sortie le 22 novembre, nous avons donc 2 jours pris en compte dans le classement.

Ce qui fait que le 3ème jeu le plus vendu de la semaine n'est pas une nouveauté, c'est Call of duty : Ghosts, en revanche c'est sa version Xbox One, toute fraïche donc, qui s'empare de la médaille de bronze ! Belle entrée sur le ring pour la console de Microsoft qui place aussi les exclus Ryse son of Rome à la 4ème place et Dead rising 3 5ème.

Pour la 2ème position, c'est une nouvelle sortie à découvrir, le dernier Zelda sur la console 3DS. A link between world est la suite spirituelle du jeu Zelda a link to the past sorti sur Super Nintendo.

Et puis toujours n°1 : Call of duty : Ghosts sur la PS3 qui a encore de beaux jours devant elle !

