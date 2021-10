Notre film coup de coeur de la semaine : La reine des neiges

Parce qu’elle est dotée d’un pouvoir étrange, celui de transformer en neige et glace ce qu’elle touche, la princesse Elsa est élevée loin de sa sœur Anna.

À la mort de ses parents, elle devient reine, tandis qu’Anna rencontre le prince charmant. Mais Elsa refuse ce mariage, au motif que sa sœur ne connaît pas son amoureux. Lors de la dispute entre les deux sœurs, la reine plonge son royaume dans le plus terrible des hivers. Bouleversée, elle s’enfuit dans la montagne, tandis qu’Anna part à sa recherche, aidée par Kristoff, un solide montagnard. Il ne faut pas se laisser rebuter par le début, sirupeux et à l’eau de rose, de cette histoire librement adaptée d’un conte de Hans Christian Andersen, ni par les chansons affreuses - du moins dans la version française - qui émaillent le film. Car, passée cette introduction ratée, on est vite pris par cette histoire pleine de surprises et par ces images splendides. On retrouve en effet l’éblouissement des grands classiques des studios Disney avec ce film, qui enchantera petits et grands.

Les images de ce royaume pris dans les glaces sont magnifiques, et les personnages secondaires, tel Olaf, l’hilarant bonhomme de neige qui rêve de se dorer au soleil, apportent les touches d’humour indispensables à un tel film. C’est aussi beau que drôle et émouvant, et l’on finit par s’habituer aux chansons et à leurs paroles idiotes.

Film d’animation américain. De Chris Buck et Jennifer Lee, d’après Hans Christian Andersen, avec les voix de Kristen Bell/Emmylou Homs (Anna), Idina Menzel/Anaïs Delva (Elsa), Jonathan Groff/Donald Reignoux (Kristoff), Josh Gad/Dany Boon (Olaf), Alan Tudyk/Bernard Alane (le duc de Weselton) (1 h 42).