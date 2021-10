Rouen : l'ancien Virgin accueille des producteurs locaux

A partir du 13 décembre, une partie de l'ancien Virgin, aux Docks 76, accueillera des producteurs normands. Ce "POP'us", sorte de marché éphémère sur 300m2, accueillera des producteurs normands sur 75 mètres linéaires : "Sont d’ores et déjà annoncés des producteurs de foie gras, magrets, confits, confitures, miels et pain d’épices, terrines et bocaux (spécialités normandes), bières normandes, pâtes à tartiner salées pour l’apéritif, savons au lait d’ânesse, produits cidricoles (jus de fruits, cidre, pommeau…) et coffrets cadeaux", précise la direction du centre.

L'opération se déroulera du 13 décembre au 4 janvier. D'autres marchés éphémères de ce type sont déjà en projet, tant que le remplaçant du Virgin n'est pas trouvé. Des artisans, créateurs ou professionnels de la détente devraient investir également, dans les prochains mois, l'espace vacant.