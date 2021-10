Congrès des écologistes à Caen : Emmanuelle Cosse élue à la tête d'un parti divisé

Le congrès d’ Europe Ecologie-Les Verts à Caen, Emmanuelle Cosse, 39 ans, une proche de la ministre du logement Cécile Duflot, a été élue ce samedi soir secrétaire nationale du parti, avec plus de 55 % des voix, alors que les écologistes ne sont pas parvenus à s'entendre sur une motion commune, laissant planer le spectre de la division .

La nouvelle chef de file des écologistes va devoir gérer un parti qui pour la première fois de son histoire compte deux ministres et deux groupes parlementaires et dont la participation gouvernementale est critiquée tant en interne qu'en externe. Tout en devant mener dans un climat qui ne leur est pas favorable les prochaines batailles électorales, les élections municipales et européennes.