A Vire, La Normandise continue son développement

C'est une bonne nouvelle économique dans ce contexte pas très favorable : c'est à Vire que l'entreprise La Normandise, qui vend des poches de pâté pour chiens et chats, a décidé de développer sa production pour répondre à la demande importante du marché. Christian Dusquene est le gérant fondateur de La Normandise, il nous donne sa recette du succès :

La Normandise devrait donc créer jusqu'à 50 emplois par an pour les 4 prochaines années, tandis que 450 personnes y travaillent actuellement. Sa production fera plus que doubler, en atteignant à terme un milliard de poches de pâté par an.