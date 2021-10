Des agents de Caen la mer mettent le feu devant la mairie

Des agents territoriaux de Caen la mer ont fait brûler ce mercredi matin des palettes et des pneus devant la mairie de Caen pour protester contre leur "bas niveau de rémunération." Ils ont répondu à l'appel de plusieurs syndicats (Sud, CGT, CFDT). "Combien d'agents de catégorie C en dessous de 1 500 €, alors que c'est la seule catégorie qui n'a pas connu de revalorisation significative et décente de son régime indemnitaire ?".

Une délégation a été reçue peu après midi à la mairie.