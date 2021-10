A cette occasion, Grégory Cuilleron, gagnant de l’édition 2009 d’"Un dîner presque parfait", candidat de Top Chef 2010 et ambassadeur 2013 de l’Agefiph, réalise un déjeuner préparé et servi en collaboration avec un groupe de jeunes apprentis, salariés cuisiniers et serveurs handicapés, dans les cuisines de l’ICEP-CFA de Caen, ce mardi 19 novembre.