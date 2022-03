Caen, un défunt incinéré à la place d'un autre au CHU

"Un dysfonctionnement grave a eu lieu le 14 novembre dans la prise en charge d'un défunt puisqu'un corps a été incinéré à la place d'un autre, malgré trois points de contrôle pour vérifier l'identité du patient (1 au niveau du CHU et 2 extérieurs)", indique le CHU de Caen dans un communiqué.



Dans son communiqué, le CHU dit avoir "souhaité immédiatement rencontrer la famille pour l'informer de cette erreur inacceptable, et lui a présenté ses excuses. Le CHU a diligenté une enquête interne pour comprendre comment cette situation intolérable et douloureuse a pu se produire."