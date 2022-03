Kate Moss fête les 60 ans d'un célèbre magazine masculin

"Le mois prochain...60e anniversaire #Playboy, avec en couverture #KateMoss photographiée par Mert Alas et Marcus Piggott", annonce la marque.

Sur la photo, Moss arbore les oreilles et la queue de lapin, costume classique de la 'Bunny' très en vogue dans les années 60. Les photos, que l'on découvrira dans le numéro du mois de janvier/février, marquent le 60e anniversaire du magazine. Le mannequin fête de son côté ses 40 ans.

Les mannequins phares des années 90 semblent rompus à l'exercice. En 1999, c'était Naomi Campbell que l'on retrouvait dans Playboy, sous l'objectif de David LaChapelle. Claudia Schiffer avait posé pour le numéro de mai 1997 et Cindy Crawford avait été immortalisée pour le magazine par Herb Ritts, à la même époque. Plus récemment, on a vu la Tchèque Eva Herzigova dans l'édition d'août 2004.