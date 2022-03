Coutances : un agriculteur tué par ses taureaux

L'incroyable scénario s'est déroulé jeudi 7 novembre, en fin de journée au lieu-dit Hôtel Bouchard, à Boisroger, à quelques kilomètres de Coutances. Loïc Aubert, un jeune agriculteur de 27 ans, installé depuis peu en GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) avec ses beaux-parents, a voulu séparer deux taureaux qui se battaient. Le jeune homme a alors pénétré dans l'enclos couvert pour tenter de mettre fin à une bataille dangereuse pour ses bêtes.

Selon la Manche Libre, les taureaux ne lui auraient pas foncé dessus et ne l'ont donc pas encorné mais, en tournant, auraient fini par le coincer contre les barrières et l'écraser. Loïc Aubert a alors crié et son beau-père a accouru pour faire fuir les taureaux. Les pompiers d'Agon-Coutainville et le Samu sont intervenus en urgence au GAEC de l'Aneray et ont transporté le malheureux au centre hospitalier de Coutances où rien n'a pu être fait pour le sauver. Marié depuis deux ans, Loïc Aubert devait devenir papa d'ici quelques semaines.